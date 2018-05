Sade vem ao Brasil para fazer show no 2º semestre, diz produtora

Luciano Borborema – Território Eldorado

A produtora carioca Planmusic procurada pelo Território Eldorado confirmou que Sade irá se apresentar no País no segundo semestre deste ano. Não está descartado que a cantora inglesa faça mais de um show por aqui. Os locais, datas, valores de ingressos e pontos de vendas serão divulgados em breve.

A cantora dona de sucessos como Smooth Operator e Hang on to Your Love vem ao Brasil mostrar além desses hits, faixas do seu trabalho mais recente e sexto da carreira: Soldier of Love (2010). Com esse trabalho, a cantora vendeu mais de 500 mil cópias na primeira semana de lançamento. Com resultado, Sade foi para o topo da Bilboard 200 e ganhou seu primeiro disco de ouro em 20 anos.

Sade que vem aí.

Helen Folasade Adu emergiu na cena musical nos anos 80 trazendo uma leitura ‘soft’ para o soul americano. Baladas e mais baladas lhe renderam mais de 50 milhões de álbuns vendidos. Em 2002, após a turnê do disco Lovers Rock, Sade fugiu dos holofotes e ficou reclusa em Londres e só no ano passado, retornou à cena musical com o delicado Soldier of Love.