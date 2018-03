Sade lança em maio disco ao vivo com maiores sucessos

Luciano Borborema – Território Eldorado

Em 2009, a cantora inglesa de origem nigeriana Sade lançou o álbum Soldier of Love e agora prepara o material ao vivo desse trabalho que também reúne os grandes sucessos da sua carreira.

Além dos hits de Sade, Bring Me Home – Live 2011 vai trazer 20 minutos com imagens de bastidores dos shows pelo mundo. O trabalho que será lançado em 22 de maio será vendido em CD, DVD e Blu-Ray.

Canções como Your Love is King, Smooth Operator, The Sweetest Taboo e By Your Side farão parte do repertório do disco ao vivo da Sade. Em outubro de 2011, a cantora passou pelo Brasil e se apresentou em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera.

A cantora Sade. (Leonardo Soares/AE)