Sade anuncia três shows no Brasil em outubro

Marcelo Moreira

Depois de muita festa e também de muita apreensão, finalmente a cantura inglesa de origem nigeriana Sade confirmou a turnê sul-americana deste segundo semestre, dentro do giro mundial que fará até o ano que vem. Os shows acontecerão em outubro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 20, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro (22) e no estádio Nilson Nelson, em Brasília (25).

Os produtores brasileiros anunciaram a passagem dela pelo Brasil em abril pasado, mas atê o mês passado seu site oficial não confiramava datas na América do Sul, apenas na Europa e nos Estados Unidos até janeiro de 2012. Por enquanto, só foram divulgadas informações do show carioca: o público geral poderá comprar os ingressos –que custam de R$ 240 a R$ 750– a partir de 5 de setembro. Nos dois dias anteriores, acontece a pré-venda para clientes HSBC.

Sade retoma nesta turnê a série de apresentações de divulgação do ótimo álbum “Soldier of Love”, lançado em 2010, o sexto de sua longa carreira, que chega aos 25 anos em 2011.

A cantora dona de sucessos como Smooth Operator e Hang on to Your Love vem ao Brasil mostrar além desses hits, faixas do seu trabalho mais recente e sexto da carreira: Soldier of Love (2010). Com esse trabalho, a cantora vendeu mais de 500 mil cópias na primeira semana de lançamento. Com resultado, Sade foi para o topo da Bilboard 200 e ganhou seu primeiro disco de ouro em 20 anos.

Sade vem aí.

Helen Folasade Adu emergiu na cena musical nos anos 80 trazendo uma leitura ‘soft’ para o soul americano. Baladas e mais baladas lhe renderam mais de 50 milhões de álbuns vendidos. Em 2002, após a turnê do disco Lovers Rock, Sade fugiu dos holofotes e ficou reclusa em Londres e só no ano passado, retornou à cena musical com o delicado Soldier of Love.