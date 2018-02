Rush: nova turnê tem naipe de cordas e músicas não tocadas há anos

Marcos Bragatto – Rock em Geral

A nova turnê do Rush, que começou no último dia 7, em Manchester, New Hampshire, nos Estados Unidos, está cheia de supresas. Primeiro que, pela prmeira vez na história de mais de 40 anos, o grupo recebe músicos convidados no palco. Trata-se uma seção de cordas que contribui, majoritariamente, nas músicas do novo álbum, “Clockwork Angels”, na segunda metade do set.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desse disco, que é temático, o grupo está tocando nada menos que nove das 12 músicas. E, por fim, estão incluídas na turnê cerca de – dependendo da noite – sete músicas que não são foram tocadas nos últimos 10 anos. Faixas como “The Big Money” (ausente desde 2002), “Grand Designs” (tocada pela última vez há 26 anos), e “The Analog Kid”, fora dos shows desde 1994, estão no repertório. Ou seja, diferentemente das últimas turnês, que teve o set list fixo, dessa vez há a possibilidade de mudanças a cada noite.

Publicado em setembro 16, 2012

A turnê, que já teve outras quatro datas, passou ontem (15/9) por Chicago, e segue por outras 24 cidades, até novembro, nos Estados Unidos. A partir de maio de 2013, outras 10 datas (até agora) estão confirmadas na Europa, incluindo o retorno do Rush aos grandes festivais do Hemisfério Norte, depois de 35 anos (veja aqui).

Não há notícias, por hora, de que o Rush irá se apresentar no Brasil, mas a turnê deve passar por aqui. O grupo esteve no país durante a “Time Machine Tour”, em 2010, que passou por Rio (veja como foi) e São Paulo, na qual foi tocada a íntegra do álbum “Moving Pictures”. Em 2002, o Rush fez a estreia no Brasil, com os shows realizados em Porto Alegre, São Paulo e Rio. A turnê foi registrada no DVD/CD “Rush In Rio”; leia mais aqui.

Abaixo, a lista das músicas tocadas ontem (15/9), em Chicago, nos Estados Unidos:

Parte 1

1- Subdivisions

2- The Big Money

3- Force Ten

4- Grand Designs

5- The Body Electric

6- Territories

7- The Analog Kid

8- Bravado

9- Where’s My Thing?

10- Far Cry

Parte 2

Seção de cordas

11- Caravan

12- Clockwork Angels

13- The Anarchist

14- Carnies

15- The Wreckers

16- Headlong Flight

17- Halo Effect

18- Seven Cities of Gold

19- The Garden

20- Manhattan Project

21- Solo de bateria

22- Red Sector

23- YYZ

24- The Spirit of Radio

Bis

25- Tom Sawyer

26- 2112 Part I: Overture

27- 2112 Part II: The Temples of Syrinx

28- 2112 Part VII: Grand Finale