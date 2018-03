Rush divulga nova música; ouça aqui no Combate Rock

Marcelo Moreira

Um Rush mais pesado do que o de costume, embalado em um hard rock vigoroso. Essa é “Headlong Flight”, primeiro single de seu novo álbum do trio canadense, “Clockwork Angels”. Por enquanto a música está disponível apenas no site da Rolling Stone. Clique aqui para escutar a nova música.

As guitarras estão mais presentes, “na cara”, e sem tantos teclados, em um resultado bastante satisfatório. “Headlong Flight” é a terceira música do novo álbum divulgada. “Carvaan” e “B2B” foram disponibilizadas digitalmente em 2010 e estiveram na lista de músicas da última turnê da banda, a “Time Machine Tour”.