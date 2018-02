Rotting Christ toca amanhã no ABC

do site Hard and Heavy

Este show, inicialmente aconteceria no Central Rock Bar, mas devido ao seu fechamento, o show foi transferido para o Rock Club, que fica em São Bernardo do Campo. O novo local possui excelente estrutura e já recebeu shows de Velhas Virgens, Marcelo Nova, Nasi e muitos outros grandes nomes do rock nacional.

Depois de destruir o Hangar 110, sábado passado, com um impecável, os gregos prometem a mesma empolgação no show dessa sexta.

O Rotting Christ está divulgando seu novo álbum, Kata Ton Daimona Eaytoy, lançado neste mês – disco que vem recebendo excelentes criticas, muitas delas, dizendo que a banda conseguiu criar uma identidade própria, mesclando música grega ao seu já tradicional mix de death e black metal.

As bandas de Santo André, Midnightmare e Depressed são encarregadas de aquecer o público antes da atração principal.

O primeiro lote dos ingressos está esgotado, restando apenas os de segundo lote em diante.

Serviço:

ROTTING CHRIST em São Bernardo do Campo.

Abertura: Midnightmare e Depressed

Dia 15-03- sexta feira a partir das 22 hrs

Rock Club- Rua José Bonifácio, 90 Centro- São Bernardo do Campo-SP

Ingressos Antecipados:

Estudante/1º lote- $50,00 (esgotado!)

2ºlote- $60,00

3ºlote-$70,00

Porta-Inteira-$100,00

Pontos de Venda:

Santo André- Metal Cds-(011)4994-7565

São Paulo- Galeria do rock- Loja Mutilation- (011)3222-8253