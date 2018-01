Ronnie Wood quer convencer os Stones a tocar no festival Glastonbury

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Guitarrista dos Rolling Stones, Ron Wood disse em recente entrevista que sempre quis tocar no festival inglês de Glastonbury. Por isso, o músico vai tentar convencer os companheiros da banda a se apresentarem lá.



De acordo com jornal britânico The Telegraph, Ronnie afirmou que assim que se reunir com a banda, um dos primeiros assuntos a ser “abordado” na pauta será o da possível apresentação em Glastonbury.

Em tom de brincadeira, o guitarrista disse que “vai torcer os braços dos integrantes da banda”, para que eles aceitem o seu pedido. Em 2013, a banda completa 50 anos de carreira e deve sair em turnê mundial.