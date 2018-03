Ronnie Wood diz que Stones começam a gravar material novo neste mês

Luciano Borborema – Território Eldorado

Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, revelou que a banda começa a preparar material inédito neste mês. Ainda não é um disco, para ele é apenas um “treinamento”. “É como entrar em forma para as Olimpíadas. Você precisa treinar. Portanto, nós vamos começar nosso treinamento,” disse Wood em entrevista ao jornal The Mirror.

Neste ano, os Rolling Stones completam 50 anos de carreira e várias ações estão programadas para acontecer. Um novo documentário da banda é uma delas. O trabalho deve ser lançado ainda neste ano.

Diferente dos outros filmes dos Rolling Stones, o novo trabalho contará com 80% de imagens inéditas. Ainda sem título e previsto para ser lançado nos cinemas em setembro deste ano, o documentário contará com a direção de Brett Morgen – diretor de O Show Não Pode Parar (2002).

Integrantes dos Rolling Stones no começo da carreira.





“Ninguém nunca montou a história como uma narrativa. Olhamos embaixo de cara pedra, vasculhamos o arquivo deles. Será como uma música nunca ouvida antes e já fiz mais de 50 horas de entrevistas com eles. Quando terminarmos, será a entrevista em grupo mais longa que eles já terão feito”, disse o diretor em entrevista à Rolling Stone estadunidense.

Keith Richards ficou surpreso pela quantidade de material inédito. “Ele – Morgen – me disse que 80% das imagens nunca foram vistas antes, o que me surpreende. Não sabia que tinha tanta coisa”, escreveu o guitarrista na internet. A produção-executiva do filme está nas mãos de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts.

Alguns filmes dos Stones:

1966 – Charlie Is My Darling

1968 – Sympathy For The Devil

1968 – The Rolling Stones Rock And Roll Circus

1969 – The Stones In The Park

1974 – Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones

1975 – Cocksucker Blues

1982 – Let’s Spend the Night Together

1984 – Video Rewind

1989 – 25 x 5: The Continuing Adventures of The Rolling Stones

1991 – Live At The Max

1994 – Live Voodoo Lounge Souvenir Video (Giants Stadium)

1994 – Voodoo Lounge

1998 – One Plus One

1998 – Bridges To Babylon Tour 97-98

2003 – Four Flicks

2004 – Toronto Rocks

2007 – The Biggest Bang

2008 – The Rolling Stones Shine a Light