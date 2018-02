Ron Carter fará show extra em São Paulo

do Território Eldorado

Em função da grande procura pelos ingressos para a apresentação do contrabaixista Ron Carter no Auditório Ibirapuera (os tickets esgotaram em cerca de 40 minutos), o Itaú Cultural programou uma sessão extra do concerto para amanhã, às 23h, com entrada gratuita.

A retirada dos ingressos (limitados a dois por pessoa) deverá ser feita a partir das 11h de amanhã, na bilheteria do Auditório Ibirapuera, onde serão realizados os dois espetáculos (o primeiro show será às 21h e o segundo, às 23h). Ron Carter integrou o Miles Davis Quintet, e se apresenta com Irene Rosnes (piano), Payton Crossley (bateria) e Rolando Morales (percussão).



Ron Carter. (Divulgação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SERVIÇO:

Ron Carter

Terça, 21h e às 23h

Auditório do Ibirapuera

Av. Pedro Alvares Cabral, s/n

Portão 2 do Parque do Ibirapuera

Grátis