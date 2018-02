Rolling Stones voltam no tempo em turnê cheia de hits

Toby Melville/Reuters – Rolling Stones apresentam-se na O2 Arena

Os Rolling Stones voltaram no tempo em grande estilo ao realizarem, neste domingo, 25, seu primeiro show em cinco anos, revisitando os sucessos do meio século de trajetória artística da banda.

Diante de 20 mil pessoas que lotaram a O2 Arena, em Londres, os roqueiros rebateram desde a primeira música, I Wanna Be Your Man, as suspeitas de que a idade poderia ter tirado o pique da banda.



Mais de duas horas depois, o quarteto continuava com a corda toda, oferecendo um bis que incluiu You Can’t Always Get What You Want e Jumpin’ Jack Flash.