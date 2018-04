Rolling Stones tocam Dylan em tributo para 'sexto stone'

Luciano Borborema – Território Eldorado

‘Boogie for Stu’ é o nome do álbum que será lançado em 9 de março deste ano, em tributo ao falecido pianista britânico Ian Stewart, intitulado “o sexto Stone”. Uma das homenagens prestadas no CD será dos Rolling Stones.

A banda aparece no disco com a regravação de ‘Watching the river flow’, blues lançado por Bob Dylan em 1971. Todo o dinheiro arrecado com as vendas do álbum será destinada à British Heart Foundation. Os dados foram divulgados em nota no site Spinner.



Os integrantes dos Stones. (Divulgação)



O músico é dito como membro original dos Stones antes de ser demitido em 1963. Mesmo fora do grupo, Stewart continuou a se apresentar em estúdio com a banda. Ele tocava piano e acabou virando empresário dos Stones na estrada.

Ian Stewart que faleceu em 12 de dezembro de 1985, aos 49 anos, morreu vítima de um ataque cardíaco e também apareceu em todos os álbuns da banda entre 1964 e 1986. Nesse período, ele ficou de fora apenas com ‘Beggars banquet’.

NOTA DO EDITOR: Stewart começou os Stones em 1962 junto com Jagger, Richards e Brian Jones. Acabou sendo “convidado” pelo empresário da banda, Andrew Loog Oldham, a se retirar do grupo por ser “muito feio” e com um visual nem um pouco “rock’n roll”.

Os amigos de banda aceitaram a sua saída a contragosto, mas fizeram questão de mantê-lo na equipe d produção da banda, seja como músico de estúdio e de apoio ao vivo, seja em funções burocráticas.

O cara era tão gente boa que era adorado no meio roqueiro inglês, a ponto de merecer uma homenagem em vida. “Boogie with Stu” é o nome de uma música do álbum “Physical Grafitti”, de 1975, do Led Zeppelin. A composição em homenagem ao pianista é um dos pontos altos do excelente álbum duplo, sendo que o próprio Stewart toca nela. (MARCELO MOREIRA)