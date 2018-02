Rolling Stones liberam no YouTube show histórico realizado em Copacabana

do blog Roque Reverso

Os Rolling Stones fazem 50 anos em 2012 e quem vem ganhando o presente é o fã da banda inglesa. A turnê comemorativa de aniversário foi jogada para 2013, mas o grupo tratou de soltar um agrado no YouTube: o show histórico realizado gratuitamente na Praia de Copacabana para cerca de 1,5 milhão de pessoas em 2006.

Os Stones não disponibilizaram o show na íntegra em um único arquivo. O usuário que quiser assistir terá um vídeo para cada música executada.

Se assistir direto no YouTube, há aquela opção sequencial do site que permite a mudança automática de faixa, assim que ela se encerra (há um link para isso dentro do vídeo).

Os vários clássicos executados estão lá. “Jumpin’ Jack Flash”, “Wild Horses” e “(I Can´t Get No) Satisfaction” são alguns deles.

Também foi disponibilizado um documentário, dividido em 11 partes, que mostra toda a produção do show, desde o início da montagem do palco até o momento dos fogos de encerramento.

A apresentação de Copacabana fez parte da turnê “A Bigger Bang”, que rendeu rios de dinheiro à banda. O show e o documentário também fazem parte do box “Rolling Stones – Biggest Bang“, de 2007.