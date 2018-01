Rolling Stones lançarão show histórico de retorno ao Hide Park em DVD

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Em julho deste ano, os Rolling Stones voltaram ao Hide Park, em Londres, para fazer uma apresentação histórica. Há 44 anos, a banda se apresentou no local e o show entrou para a histórica do rock como um dos mais emblemáticos.

O registro da apresentação em áudio já havia sido lançado e faltava sair o material em DVD. Sweet Summer Sun – Hyde Park Live está previsto para chegar as lojas em novembro. O trabalho também será lançado em Blu-Ray.

Além do show com os principais sucessos dos Stones, o trabalho mostrará os bastidores das duas apresentações na cidade. Start Me Up, Ruby Tuesday, Miss You, Sympathy For The Devil, Brown Sugar, You Can’t Always Get What You Want e (I Can’t Get No) Satisfaction são algumas das faixas.

Stones durante show em Londres. (AP)

Confira aqui tracklist do DVD:

“Start Me Up”

“It’s Only Rock ‘n’ Roll”

“Street Fighting Man”

“Ruby Tuesday”

“Doom And Gloom”

“Honky Tonk Women”

“You Got The Silver”

“Happy”

“Miss You”

“Midnight Rambler”

“Gimme Shelter”

“Jumpin’ Jack Flash”

“Sympathy For The Devil”

“Brown Sugar”

“You Can’t Always Get What You Want”

“(I Can’t Get No) Satisfaction”