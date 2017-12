Rolling Stones lançam coletânea completa no iTunes

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Como parte das comemorações pelo aniversário de 50 anos da banda, os Rolling Stones lançaram ontem, na loja virtual iTunes, da Apple, um catálogo remasterizado digitalmente abrangendo toda a carreira do grupo.

Segundo a gravadora Universal Music, o catálogo completo está disponível em duas partes no iTunes, uma cobrindo o período de 1963 a 1971 e outra de 1971 a 2013.

Vai desde o inaugural cover de Chuck Berry, Come On, em 1963, até a coletânea de melhores sucessos lançada no ano passado GRRR!. Os Stones começaram em Los Angeles a maior turnê em seis anos no mês passado, depois de uma turnê esgotada pela Europa e os Estados Unidos no ano passado.

(Divulgação)