Rolling Stones lançam 2ª nova faixa de coletânea comemorativa de 50 anos

Depois de lançarem a música “Doom and Gloom” em outubro, os Rolling Stones liberaram neste dia 8 de novembro no YouTube a segunda das duas faixas inéditas presentes na coletânea “GRRR!”, que comemora os 50 anos da banda. “One More Shot” é o nome da canção que, assim como a anterior, foi gravada no final de agosto em Paris, na França. Ambas estarão neste álbum comemorativo, que chega às lojas no dia 12 de novembro.

Neste momento, os Stones estão ensaiando para quatro megashows programados para Londres e proximidades de Nova York em novembro e dezembro. Com essas apresentações, a banda afastou a possibilidade de passar em branco nos palcos justamente num ano tão importante para sua carreira.

No final de outubro, por sinal, o grupo fez shows surpresas em Paris, para poucos privilegiados. Num deles, os ingressos chegaram a custar míseros US$ 20,00 e acabaram rapidamente, depois de anúncio na internet.