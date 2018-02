Rolling Stones ganharão mostra no museu do Hall da Fama do Rock

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Para dar sequencia as comemorações dos 50 anos dos Rolling Stones, a banda será tema de uma exposição no museu do Hall da Fama do Rock, em Cleveland. A mostra chamada de Rolling Stones: 50 Years of Satisfaction será inaugurada em maio e deve ficar em cartaz até março de 2014.

Quem for visitar a exposição vai encontrar raros artefatos da história do grupo, textos, vídeos e itens pessoais, muitos deles nunca antes exibidos para o público. Durante o período da mostra, o museu também abrigará uma série de programas abertos ao público, gratuitos, como entrevistas, filmes e palestras – que se aprofundarão no legado e na importância da banda.

“Os Rolling Stones são o resumo do que é o rock and roll”, disse Greg Harris, presidente e chefe executivo do Hall da Fama do Rock e do museu, em declaração. “Esta exposição inédita dá a nós uma oportunidade de contar a história de uma das bandas definitivas de rock and roll. Esta experiência deve estar na lista de afazeres de todos os fãs de música neste verão”, completou Harris.



Stones durante show em Londres. (AP)