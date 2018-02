Rolling Stones divulgam clássico logo com versão comemorativa de 50 anos do grupo

do blog Roque Reverso

Ainda no clima da comemoração de seus 50 anos de existência, os Rolling Stones divulgaram uma nova versão de seu clássico e inconfundível logo. Para homenagear o grande aniversário, o grupo britânico solicitou ao artista Shepard Fairey que desse uma repaginada na imagem que atravessou gerações dos amantes do bom e velho rock n’ roll. A nova versão do logo traz leves modificações e uma referência aos 50 anos.

A imagem foi usada pela primeira vez em 1971, no álbum “Sticky Fingers”. Foi criada por John Pasche, um estudante de artes de Londres, porque o vocalista da banda, Mick Jagger, não estava contente com as versões feitas por sua gravadora.

Em entrevista à revista Rolling Stone, Pasche disse que o conceito de design da língua do logo era “representar a atitude antiautoritarismo da banda, a boca de Mick e as óbvias conotações sexuais”.

Apesar de completarem os 50 anos em 2012, o Stones só farão uma turnê comemorativa em 2013. No segundo semestre de 2012, um documentário sobre o grupo deve ser lançado.

Dirigido por por Brett Morgen, produzido por Victoria Pearman e co-produzido por Morgan Neville, o trabalho deve trazer horas de material inédito sobre a banda, retirado direto dos acervos pessoais dos músicos, que também trazem depoimentos ao filme.