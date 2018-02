Rolling Stones devem inaugurar Arena Palestra

do site Adnews

Stones vai inaugurar Arena Palestra

Os clubes brasileiros de futebol começaram a despertar para ativações mais agressivas em relação ao posicionamento de marketing e a gestão da marca. O Palmeiras, que recentemente trouxe para o seu time o profissional Paulo Gregoraci, vice-chairman e COO (Chief Operating Officer) da WMcCann, não é diferente.

A assessoria do clube acaba de divulgar a atração que fará parte da festa de inauguração da Nova Arena Palestra: nada mais e nada menos que a banda Rolling Stones, uma das maiores de todos os tempos. Ainda segundo o Palmeiras, a data será definida junto com a gestora da Nova Arena, a empresa AEG. De acordo com as previsões divulgadas nos últimos meses, a obra deve estar finalizada no segundo semestre de 2013.

Cabe lembrar que a nova arena palestrina é esperança de resultados financeiros para o clube. Segundo a Traffic, que é responsável pela comercialização dos camarotes do estádio, cerca de 40 espaços já foram comercializados. No total, a empresa está negociando, de forma exclusiva, 125 camarotes, com capacidade para 12, 17, 18 e 21 lugares e dois Business Club, setores onde é possível adquirir cadeiras em grupos de 4 e usufruir de um lounge comum à área.