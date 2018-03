Rolling Stones confirmam participação em show para as vítimas do Sandy

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Mais um grande nome da música confirmou presença no show beneficente 12 12 12 para as vítimas do furacão Sandy em Nova York, nos Estados Unidos. Os Rolling Stones vão se apresentar no evento que será realizado no Madison Square Garden no dia 12 de dezembro.

Além dos Stones, estão confirmados no show: o guitarrista Eric Clapton, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, Paul McCartney, The Who, Bruce Springsteen, Kanye West, Roger Waters, Bon Jovi, Alicia Keys, Eddie Vedder, Billy Joel e Dave Grohl.

A banda que divulga seu novo disco, Grrr!, fará duas apresentações em Nova York. Além desse show do dia 12, o grupo tocará na cidade nos dias 13 e 15 de dezembro.

Stones durante show em Londres, no último fim de semana. (AP)