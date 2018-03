Rolling Stones anunciam relançamento de 'Some Girls'

Nicole Briones – Território Eldorado

Conhecido como o álbum mais vendido dos Rolling Stones, Some Girls volta às prateleiras em edição totalmente remasterizada. O relançamento do disco de maior sucesso da carreira cinquentenária da banda britânica está previsto para o dia 21 de novembro.

Veja também:

– PLAYLIST: Ouça músicas do Rolling Stones!

O grupo ainda não dá detalhes sobre as faixas extras, que terão produção de Don Was. Mas, em seu site oficial, os Stones confirmam que o disco que lançou Miss You e Beast of Burden contará com material inédito. A gravadora responsável pelo trabalho será a Universal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Edição deluxe de ‘Some Girls’ – Divulgação

O álbum foi o primeiro lançado após a entrada do guitarrista Ronie Wood na banda. Trinta e três anos depois, Some Girls volta em uma edição Super Deluxe. Em 2010, o grupo relançou Exile on Main Street, também com produção de Don Was.