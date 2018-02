Rolling Stones acrescentam um show à sua turnê

do Território Eldorado

Com 50 anos de estrada, a banda britânica Rolling Stones decidiu acrescentar mais um show em sua turnê que comemora as bodas de ouro do grupo, intitulado Stones – 50 & countin. Os agraciados foram os habitantes de Nova York, que poderão ver Mick Jagger e companhia no Barclays Center, no Brooklyn, em 8 de dezembro.

Os outros duas apresentações dos Stones serão na O2 Arena, em Londres, e no Prudential Center, em Nova Jersey. A temporada de shows em 25 e 29 de novembro, na capital britânica, e se encerra em Nova Jersey, com apresentações nos dias 13 e 15 de dezembro.

As entradas para os quatro primeiros shows já estão esgotadas. Os preços variaram entre 95 e 950 libras. Até mesmo Mick Jagger, em entrevista à revista Billboard, admitiu que os preços estão salgados. Para celebrar o meio século de carreira, a banda lança o cd GRRR!, que compila sucessos como Satisfaction, Jumpin Jack Flash, Honky Tonk Women e duas inéditas.