Rolling Stones: 50 anos discutindo a relação

Carlos Eduardo Entini

Em 12 de julho de 1962, os Rolling Stones debutavam com um show no clube Marquee, em Londres. Naquele dia não passava pela cabeça de ninguém que uma banda duraria tanto tempo. Nem dos próprios integrantes, “eu não esperava durar até os cinquenta anos, muito menos nos Stones” declarou, com uma pitada de ironia, o guitarrista Keith Richards.



Dos integrantes atuais na foto, apenas Mick Jagger e Kate Richard

se apresentaram no Marquee, há 50 anos. Foto: Reprodução Dos integrantes atuais na foto, apenas Mick Jagger e Kate Richardse apresentaram no Marquee, há 50 anos. Foto: Reprodução

O casamento completou bodas de ouro e os Rolling Stones continuam na estrada. Mas essa relação já teve vários fins anunciados e não consumados. Ora por boatos, ora por desgaste na relação. Principalmente entre a de Keith Richards com Mick Jagger, donos e principal casal da banda. Vários das separações e crises foram noticiadas nas páginas do ‘Estado’.

Uma das mais interessantes foi a fusão entre os Beatles com os Rolling Stones na década de 1960.

O Estado de S. Paulo – 24/10/1967

A publicidade não deixou de lado a oportunidade de faturar com os boatos sobre a separação. Quem comprou o whisky do anúncio na esperança de tomá-lo no dia em que os Stones se separassem, ainda deve estar com a garrafa intacta.

O Estado de S. Paulo – 18/5/1971

Em 1983, Mick Jagger foi enfático ao anunciar o fim da banda em declaração a um jornal inglês, “o grupo irá separar-se, isso não pode ficar como se fosse uma velha comédia. Seria ridículo”. Não foi dessa vez.





O Estado de S. Paulo – 26/1/1983