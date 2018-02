Roger Waters fará quatro shows no Brasil em 2012

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois do jornal chileno La Tercera anunciar no começo de junho que o ex-baixista, vocalista e compositor do Pink Floyd, Roger Waters, incluiria a América do Sul em sua turnê, a produtora Time for Fun confirma quatro shows do músico no País.



Os shows estão marcados para março de 2012. As apresentações serão em Porto Alegre no dia 17, em São Paulo nos dias 21 e 22, e também no Rio, no dia 25. Os locais e os valores dos ingressos ainda serão divulgados.

Roger Waters volta ao Brasil com a turnê The wall – clássico álbum do Pink Floyd. O cenário utilizado nas performances tem custo estimado em mais US$ 15 milhões, e conta com um muro de 70 metros de largura por 11 de altura no palco.

Em entrevista à Associated Press em abril de 2010, Roger Waters deu a entender que The Wall será a última turnê de sua carreira.