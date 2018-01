Roger Waters completa 70 anos de idade

do blog Roque Reverso

Roger Waters faz 70 anos neste dia 6 de setembro de 2013. O músico britânico, fundamental para a história do Pink Floyd, tem uma vasta contribuição para o rock n´roll e segue firme com espetáculos grandiosos por mundo afora.

Nascido em Surrey, na Inglaterra, Waters passou a conviver desde cedo com a superação de obstáculos. Seu pai, Eric, morreu durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o músico ainda era um bebê, o que levou a mãe, Mary, a se mudar para Cambrige.

Na nova cidade, ainda na infância, Waters conheceu Syd Barrett, futuro parceiro do Pink Floyd.

Em Londres, onde estudou arquitetura, Waters conheceu Nick Mason e Richard Wright, que também tocariam mais tarde com ele na lendária banda de rock.

A despeito de todas as críticas que sofreu durante as ferrenhas brigas que teve com os demais membros do Pink Floyd antes de sua saída definitiva do grupo, Roger Waters sempre foi respeitado pela inteligência e pela extrema criatividade, claramente expostas nos álbuns clássicos do conjunto musical.

Para muitos, Waters também está entre os principais responsáveis pela transformação dos shows de rock em megaespetáculos de arena. Exemplo maior é o show “The Wall”, que passou recentemente pelo Brasil e encantou a todos que estiveram presentes nas apresentações realizadas no País.