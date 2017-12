Roger Daltrey vê Muse como um “The Who moderno”

João Gianasi – do blog Tenho Mais Discos do Que Amigos

Em recente entrevista à NME, o líder do The Who, Roger Daltrey, fez elogios ao Muse, inclusive dizendo que a banda faz o que o The Who fazia quando começaram.

Eu certamente nos vejo em uma banda como o Muse – eles estão fazendo exatamente o que fazíamos nos anos 70, mas com novas tecnologias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E ainda completou: “Eles são ótimos músicos e tocam brilhantemente”.

O The Who acaba de sair em turnê com a badalada “Quadrophenia And More European Tour”, na qual irá tocar na íntegra o seu famoso álbum Quadrophenia e mais uma seleção com vários outros clássicos da banda, como já fez anteriormente nos anos de 1996 e 97.

MUSE

Já o Muse lançou seu último disco de estúdio, The 2nd Law, em 2012, e recebeu opiniões diversas a respeito do trabalho, com notas de 5.5 a 8 em veículos especializados.

O primeiro single do trabalho, “Survival”, foi a canção oficial das Olimpíadas de Londres daquele ano.