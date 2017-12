Roger Daltrey diz que Hendrix 'copiou' Pete Townshend, do Who

do portal Terra

Roger Daltrey, do The Who, insiste que Townshend, seu colega de banda, é um dos guitarristas mais originais que ele já viu, tanto que Hendrix – que ficou conhecido como um dos maiores músicos do seu tempo antes de sua morte em 1970, aos 27 anos – adaptou o jeito que ele tocava o instrumento.

Ele disse: “O estilo da guitarra de Peter – não tem nada igual. As pessoas dizem que os melhores guitarristas são (Jimmy) Page, (Eric) Clapton; sim, eles são fantásticos, sem dúvida disso – maravilhosos – mas eles são originais?”.

“Eu diria que eles são derivados de Robert Johnson e todas essas pessoas. Mas você escuta Townshend com um acorde poderoso e o que ele faz com a guitarra, que foi copiado por Hendrix, é totalmente original”. “Você pensa, ‘De onde veio isso?’. Acho que o principal motivo é que ele era um tocador de banjo antes de ser guitarrista. Quando você começa a pensar, faz sentido”.

Assim como o estilo diferente de Pete, Roger admite que fica “muito orgulhoso” que o grupo tenha optado por um som único durante os anos 70.

O cantor, de 69 anos, acrescentou à revista NME: “Estávamos tentando achar aquilo que fosse além dos filmes; queríamos que fôssemos mais do que só uma banda de rock, um pouco maníacos”.

“Você tem que se atrever a ser diferente e foi o que fizemos. É uma coisa sobre nós da qual eu realmente me orgulho – nós não éramos genéricos; nós éramos uma coisa por si mesma”.