Rodrigo Amarante voltará com a banda Little Joy

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Rodrigo Amarante – Divulgação

O músico Rodrigo Amarante deve voltar a trabalhar com a banda Little Joy, grupo que ajudou a formar depois de sair do Los Hermanos, mas que não teve muita continuidade.

No último fim de semana, através da página oficial no Facebook, foi confirmada a volta da banda, agora com novo nome: Hot Danny. A banda está trabalhando em novas músicas, mas ainda não existe uma previsão de lançamentos.

Rodrigo Amarante vai ter que conciliar o projeto com a carreira solo, já que a estreia do primeiro disco está marcada para os dias 26, 27 e 28 deste mês no Sesc Pompeia, em São Paulo.