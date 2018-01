Rodrigo Amarante anuncia álbum solo e turnê

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Na sua página oficial no Facebook, o músico Rodrigo Amarante do Los Hermanos anunciou que vai lançar álbum solo. De acordo com o texto, o trabalho de Amarante está previsto para sair em maio. A turnê para divulgar o trabalho começará em junho.

O álbum ainda sem nome definido, é o primeiro trabalho do músico desde o disco que lançou em 2008, com a banda Little Joy. Grupo formado por ele, pelo baterista dos Strokes, Fabrizio Moretti, e a cantora Binki Shapiro.

Rodrigo Amarante era uma das atrações do Abril Pro Rock. No último sábado (02), a organização do festival de Recife, já havia anunciado o cancelamento do show do cantor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Infelizmente, por motivos pessoais, a turnê que Rodrigo Amarante faria no Brasil no mês de abril será adiada. Uma nova data está sendo marcada para o 2º semestre e terá passagem garantida pelo Recife”, dizia mensagem no perfil do festival no Twitter.



(Divulgação)