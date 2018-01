Rod Stewart lança autobiografia no Brasil

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

Capa da obra

Nessa semana, chega às lojas a história do cantor Rod Stewart, obra produzida por ele mesmo que se chama Rod – A Autobiografia. O livro foi publicado nos Estados Unidos há algum tempo, e só agora ganhou uma edição brasileira.

A obra ganhou elogios da crítica internacional pela transparência do cantor com as próprias histórias. Ele revela detalhes das turnês pelo mundo, como a relação com os outros músicos e companheiros de banda, e também algumas partes da vida pessoal, como os três casamentos que resultaram em oito filhos.

Além disso, Rod Stewart tem um importante marco na carreira que aconteceu aqui no Brasil. Em dezembro de 1993, na virada do ano, ele comandou um show que reuniu cerca de 3 milhões e meio de pessoas na Praia de Copacabana.

Com isso, Rod Stewart entrou no Guiness Book como o maior público num show de rock de todos os tempos. O livro Rod – A Autobiografia já está nas livrarias. Globo Livros: R$ 49,90.