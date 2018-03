Rock'n Roll All Stars questiojnam segurança do Metal Open Air

Marcelo Moreira

Na manhã deste sábado, o supregrupo Rock’n Roll All Stars se manifestou de forma oficial sobre o canncelamento de sua apresentação no Metal Open Air:

“ROCK N ‘ROLL ALLSTARS infelizmente foi forçado a cancelar sua apresentação no FESTIVAL METAL Open Air EM SÃO LUIS, BRASIL DEVIDO A PROBLEMAS DE SEGURANÇA.

Rock N’ Roll Allstars estão tristes em anunciar o cancelamento de nosso show no Metal Festival Open Air em São Luis, Brasil.

Lamentamos não poder participar. Estamos na América do Sul e estamos prontos para o rock, mas as circunstâncias estão fora de nosso controle: fomos informados antes de voar para o Brasil, hoje, que muitos outros artistas se retiraram do evento, bem como a segurança local. Estamos muito preocupados com a segurança dos fãs e artistas que já estão no festival.

Estamos recebendo relatos confirmados de outras bandas e amigos sobre o evento ser perigoso e um desastre. Por favor, esteja seguro, e estamos ansiosos para estar com vocês no futuro.

Rock on,

Rock N ‘Roll “Allstars”