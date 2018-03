Rock'n Roll All Stars e Charlie Sheen oficialmente fora do Metal Open Air

Marcelo Moreira

Piora a cada hora a situação do Metal Open Air junto à opinião pública. A novidade do fim da noite desta sexta-feita, primeiro dia de festival de metal no Matanhão, é o anúncio oficial de que a banda Rock’n Roll All Stars, liderada por Gene Simons (baixista e voclaista do Kiss) esytá oficialmente fora do evento, assim como o seu “mestre de cerimônias”, o ator Charlie Sheen (astro do seriado “Two and a Half Man”).

Os organziadores – Negri Concerts e Lamparina Produções – divulgaram há pouco uma nota oficial, reproduzida pelo site do jornal O Imparcial, o principal de São Luís, confirmando a “quebra de contrato” por parte da banda. Leia a nota oficial divulgada pelo site do jornal maranhense:

A Banda Rock and Roll All Stars quebrou contrato com a produção do MOA, maior festival de rock das Américas, que acontece até este domingo, em São Luís, e cancelou sua participação no evento. A banda se apresentaria neste sábado (21) e era a principal atração do evento do dia. A produção se surpreendeu com a decisão do grupo e lamenta o fato, já que muitos aguardavam ansiosos por essa apresentação.

De acordo com a Natanael Júnior, produtor e proprietário da empresa Lamparina, responsável pela produção do evento, a dois dias do evento eles foram informados que o ator Charlie Sheen não viria mais. Ele seria o apresentador e uma das atrações principais deste sábado.

Pelo contrato, a produção local teria direito a substituir o artista ou reduzir o valor contratual, o que não aceito pela banda. Além disso, segundo Natanael, a banda fez exigências que não estavam previstas em contrato, que envolviam quantidade de hospedagens, por exemplo.

“Temos o contrato assinado e a prova de que ele foi quebrado. Lamentamos muito e pedimos desculpas aos fãs que esperavam ansiosos pela apresentação”, disse o produtor.