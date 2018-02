Rock já foi considerado 'coisa do demo' nos anos 50

Rose Saconi

Em 1956, o novo estilo musical provocou ‘manifestações histéricas de adolescentes’ em SP

São poucos os gêneros musicais que conseguem receber opiniões tão opostas: de coisa do diabo, a estilo de vida, de contracultura subversiva, a evento humanitário. O rock já foi chamado de tudo isso.

Na década de 50, o rock invadiu a França. Foto: AP

Em 1956, o ‘novo estilo’ provocou confusão em São Paulo no primeiro dia de exibição nos cinemas do filme Ao balanço das horas (Rock around the clock). O então governador Jânio Quadros, com receio do “ritmo selvagem” da nova música e de seus “efeitos histéricos que já havia causado nos Estados Unidos e Europa”, baixou portaria proibindo a entrada aos menores de 18 anos.

21/12/1956