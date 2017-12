Rock in Rio vai disponibilizar músicas marcantes de sua história no iTunes

do Estadão PME

Reprodução – Playlists vão contar a história do festival

Uma parceria entre o Rock in Rio e a Apple vai disponibilizar os destaques de todas as edições do festival no iTunes. As músicas serão organizadas em formato de playlists a proposta é recontar a história do evento por meio das atrações que subiram o palco nos anos de 1985, 1991, 2001 e 2011.

As atrações confirmadas para a edição de 2013 também vão integrar a página, que poderá ser baixada por iPhones ou acessada aqui.

Segundo Rodolfo Medina, vice-presidente comercial do festival, a página será criada para a divulgação da marca no Brasil, América Latina, Portugal e Espanha. “Ao explorarmos novas plataformas como esta, reforçamos nossa estratégia de internacionalização da marca e de extensão do nosso poder de atração. Ao acessar o iTunes o público poderá reviver os hits que marcaram a história do Rock in Rio”, destaca o executivo.

Considerado um dos principais eventos musicais do mundo, o Rock in Rio chegará neste ano a sua 13ª edição. O evento aconteceu no Brasil em 1985, 1991, 2001 e 2011, em Portugal nos anos de 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, e na Espanha em 2008, 2010 e 2012.