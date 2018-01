Rock in Rio confirma show de Matchbox Twenty

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Mais uma banda está confirmada para se apresentar na edição 2013 do Rock in Rio aqui no Brasil. Os organizadores do festival anunciaram o show do grupo Matchbox Twenty. Grupo surgiu na década de 90 e já foi indicado cinco vezes ao Grammy, o Oscar da música. O Matchbox Twenty é considerada uma das melhores bandas pós-grunge.

O show da banda no Rock in Rio será dia 20 de setembro, no Palco Mundo. O festival contará ainda com Bruce Springsteen, Beyoncé, Metallica e Iron Maiden. George Benson, Ivan Lins, Sepultura e Tambores do Bronx também estão escalados.

Diferente da edição anterior, 2013 abrigará um público menor: 85 mil pessoas, contra 100 mil da edição do ano passado. Os ingressos, que começam a ser vendidos em abril, custarão R$ 260 (inteira) e R$130 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de conveniência. O Rock in Rio será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio.

Integrantes do Matchbox Twenty. (Divulgação)