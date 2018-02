Rock in Rio confirma mais cinco atrações brasileiras

Heloisa Aruth Sturm – O Estado de S.Paulo

Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, Kiara Rocks e Frejat estão entre os artistas nacionais com presença confirmada no Rock in Rio 2013. Eles se apresentarão no Palco Mundo do maior festival de música do País, que ocorre entre os dias 13 e 22 de setembro. As datas de apresentação serão divulgadas pela organização do festival em breve.

Weber Pádua/Divulgação A banda mineira Skank

Esses artistas se juntam a Capital Inicial, banda divulgada na última semana e que tocará no dia 14 de setembro, e Sepultura e Tambour Du Bronx, primeira atração divulgada em 2012 e que sobe aos palcos no dia 19. A banda Kiara Rocks, reconhecida como uma das principais bandas da nova safra do rock nacional, fará sua estreia no palco principal.

O festival, que em 2011 prestou homenagem a Renato Russo com o Concerto Sinfônico Legião Urbana, dedicará a edição deste ano a Cazuza. A primeira noite do festival será aberta pelo show intitulado “O Poeta Está Vivo”, em homenagem ao artista. O show terá a participação de grandes nomes da música, como Ney Matogrosso, Maria Gadu, Bebel Gilberto, Rogério Flausino e Paulo Miklos. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 4 de abril.