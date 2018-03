Rock ganha de volta uma de suas rádios mais tradicionais em SP

do blog Roque Reverso

O rock n´roll está mais forte na cidade de São Paulo. Depois de um longo período convivendo apenas com uma única rádio no dial voltada ao estilo, a sempre boa Kiss FM, os fãs receberam com euforia a volta da 89FM, a saudosa “Rádio Rock”. Após uma bela sacada comercial que envolveu o portal UOL, o ouvinte paulistano pode agora ter mais uma opção para fugir de coisas intragáveis, como o sertanejo universitário, o axé music, o pagode de corno e, se tudo der certo, os emocoloridos.

Exatamente a zero hora do dia 21 de dezembro de 2012 (aquele que vinha sendo chamado de o “Dia do Fim do Mundo), a UOL 89 FM A Rádio Rock, entrou definitivamente no ar. Ao som de nada menos que “For Those About to Rock (We Salute You)”, do AC/DC, o locutor Tatola Godas fez a alegria de fãs que voltaram automaticamente aos seus bons tempos de adolescência nos anos 80 e 90.

Quem curtiu o rock nessas duas décadas lembra muito bem dos grandes programas que a 89FM produzia. Apesar de ser mais voltada ao rock comercial da época, a rádio não ficava restrita a isso, contemplando desde o blues e o reggae até o heavy metal, com o lendário programa Comando Metal, que ensinou muita gente a apreciar as diversas vertentes da parte mais pesada do rock sob o comando do grande Walcir Chalas. Arquivo do Rock, Caixa Preta, Oitentaenoise e Do Balacobaco são só alguns outros nomes que ficaram na memória de toda uma geração roqueira.

Agora, fica a torcida para que a provável rivalidade entre a UOL 89FM e a Kiss FM ajude a trazer novamente o rock para o lugar de destaque que sempre mereceu ter. Com uma rádio a mais no dial, não só uma nova opção de música de qualidade está aberta, mas toda uma porta de oportunidades do mundo do rock n’ roll está escancarada.

Alguém aí ainda tem dúvida que os amantes de rock n’ roll são consumidores de grande potencial? Não é por acaso que bandas gringas descobrirarm o Brasil e inundaram o País com uma sequência recente de turnês nunca vista em toda a história, num momento de crise na Europa.

Vale lembrar que é importante também ter aprendido com os erros do passado. A própria 89FM, já nos anos 2000, foi abandonada pela nação roqueira após migrar para uma programação que prestigiava mais o humor e programas mais voltados para o estilo pop do que o rock n’ roll.

Se a UOL 89FM vier apenas para aproveitar a onda recente de shows e inventar uma programação artificial e pouco comprometida com o melhor do rock, também corre sérios riscos de não engrenar. Mas, pelo que foi visto nas primeiras horas deste novo retorno, a intenção é das melhores e os profissionais envolvidos estão bastante empenhanos neste novo projeto.

Para o ouvinte avaliar o retorno da “Rádio Rock” basta sintonizar a frequência 89,1 MHz em São Paulo. Para os fãs do bom e velho rock do restante do Brasil, há a opção salvadora da internet, no site http://musica.uol.com.br/uol89fm/.