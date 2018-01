Robin Gibb, do Bee Gees, volta em março com álbum solo baseado no Titanic

EFE

O cantor Robin Gibb, um dos irmãos integrantes dos Bee Gees, informou nesta sexta-feira que fará seu retorno musical no dia 19 de março com um álbum baseado no naufrágio do Titanic, cujo lançamento coincide com o centenário da tragédia da embarcação de luxo.

Divulgação Robin Gibb e seu filho RJ durante as gravações do novo disco

Para este disco, gravado no ano passado em Londres, Gibb contou com a participação de seu filho RJ e do tenor Mario Frangoulis, assim como da corista adolescente Isabel Suckling. No site oficial do cantor é possível ouvir a canção Don´t Cry Alone, que faz parte do disco.

“Foi uma experiência incrível trabalhar com meu filho RJ. Trabalhar com um membro de sua família gera um estado de liberdade criativa e sem inibições”, explicou o músico, autor de outros álbuns como Magnet e Walls Have Eyes.

Seu novo trabalho com a Royal Philharmonic Orchestra o ajudou no “caminho da recuperação”, afirmou Gibb, de 62 anos, que recentemente teve alguns problemas de saúde que o obrigaram a cancelar alguns eventos.

No entanto, está previsto que o músico se apresente no lançamento de The Titanic Requiem, em 10 de abril em Londres, e os ingressos para o show irão à venda neste domingo.

O grupo Bee Gees fez sucesso nos anos 1960 e 1970 com canções como Staying Alive