Robert Plant diz estar aberto para reunião do Led Zeppelin em 2014

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Depois de sete anos, o Led Zeppelin com Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones pode voltar a se apresentar ao vivo. Em entrevista no programa 60 minutes, na Austrália, quando questionado sobre um possível retorno da banda, disse que os outros integrantes ficam em silêncio a respeito e disse estar com agenda vaga no ano que vem.

“Eles não dizem uma palavra. Eles são meio fechados em seus próprios mundos e deixam para eu decidir. Eu não sou o cara mau… Você precisa ver como são os capricornianos. E eu não tenho nada para fazer em 2014”. As informações são do site NME.

Led Zeppelin encontro

Em 2007, o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones, mais o filho de Bonham e também baterista Jason, subiram ao palco na O2 Arena de Londres para uma homenagem ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun.

Essse foi o primeiro show da banda em 27 anos e, de acordo com o Cineworld, a cadeia de cinemas que exibiu o filme Celebration Day na Grã-Bretanha, esse foi o show com maior procura por ingressos na história, com mais de 20 milhões de interessados pelas 18 mil entradas à venda.

A banda, uma das principais do rock mundial, com mais de 300 milhões de álbuns vendidos, tocou 16 músicas naquela noite, incluindo sucessos como Whole Lotta Love, Kashmir e Stairway to Heaven.