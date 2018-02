Robert Plant anuncia show extra em SP

O ex-vocalista do Led Zeppelin Robert Plant anunciou nesta segunda-feira, 24, mais uma data em que tocará em São Paulo. Além do show no dia 22 de outubro, o cantor também se apresentará no dia 23, no Espaço das Américas.

Plant será acompanhado pela The Sensational Space Shifters e tocará sucessos da antiga banda e canções de discos solo. Para mais informações, acesse o site www.livepass.com.br.

Robert Plant

Rio de Janeiro – HSBC Arena – 18/10

Belo Horizonte – Expo Minas – 20/10

São Paulo – Espaço das Américas 22/10 e 23/10

Brasília – Ginásio Nilson Nelson 25/10

Curitiba – Teatro Guaíra 27/10

Porto Alegre – Gigantinho 29/10