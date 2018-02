Ringo Starr será tema de mostra no museu do Grammy

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Pela terceira vez, o museu do Grammy terá uma exposição focada na vida de um beatle. Ringo: Peace and Love está sendo chamada coma a primeira grande exposição a retratar a vida do baterista dos Beatles.

Um dos artigos da mostra será a jaqueta vermelha que Ringo usou no último show da banda, no alto dos estúdios Abbey Road. Outro destaque da exposição é a bateria usada por Ringo Starr nas performances no programa The Ed Sullivan Show.

Além disso, Ringo: Peace and Love trará fotos inéditas, cartas, filmes e entre as atrações interativas, uma que permite aos visitantes receber dicas do próprio Ringo de como tocar bateria. Com estreia marcada para o dia 12 de julho, no museu do Grammy, em Los Angeles, a mostra ficará aberta para visitação até novembro deste ano.



(Divulgação)