Ringo Starr lança e-book com 'fotos perdidas' dos Beatles

O ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, de 72 anos, está lançando um e-book com diversas fotos raras e inéditas dos Beatles. O lançamento mistura imagens da infância do baterista e fotos da banda no começo da carreira.

Ringo em entrevista classificou o trabalho como “uma viagem pela rua da memória, junto com os ex-companheiros de banda, que ele chama de irmãos”. As raras imagens haviam sido dadas como perdidas pelo próprio músico. O e-book ainda não tem data para chegar aqui no Brasil.

Ringo Starr no Brasil

O ex-baterista dos Beatles fará apresentações de sua turnê com aAll Starr Band na América Latina. Serão dois shows no Brasil: no dia 29 de outubro, em São Paulo, e no dia 31 de outubro, em Curitiba.

O anúncio das novas datas da turnê acompanha o lançamento do DVD Ringo At The Ryman, gravado no aniversário de Ringo (7 de julho do ano passado), no teatro Ryman, em Nashville, nos Estados Unidos.

Depois dos 10 shows na América Latina, Ringo e a banda – formada por Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana), Richard Page (Mr. Mister), Todd Rundgren, Mark Rivera e Gregg Bissonette – seguem para os EUA, onde farão o encerramento da turnê com duas apresentações em Las Vegas.

Clique aqui para ver um vídeo com fotos raras do e-book da banda inglesa.