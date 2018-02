Rick Wakeman fará shows em Porto Alegre e SP em novembro

do blog Roque Reverso

O lendário Rick Wakeman, considerado um dos maiores tecladistas da história do rock, vem ao Brasil para shows em duas capitais do País. O músico, que é ícone do rock progressivo por causa de passagens importantes pelo grupo Yes e pela extensa carreira solo, vai se apresentar em novembro nas cidades de Porto Alegre e de São Paulo.

Na capital gaúcha, ele tocará no dia 20, no Teatro Bourbon Country. Na capital paulista, vem no dia 21, no Teatro Bradesco, para uma apresentação às 21 horas e uma sessão extra às 23 horas.

As apresentações de Wakeman prometem trazer seus maiores sucessos da carreira, como as músicas do clássico álbum “Journey to the Centre of the Earth”. A banda do britânico conta com Dave Colquhoun nas guitarras, Ashley Holt no vocal, Nick Beggs no baixo e Anthony Fernandez na bateria.

Para Porto Alegre, alguns ingressos promocionais já se esgotaram. São os casos das entradas para a Galeria Alta e para a Galeria Mezanino, que custam R$ 80,00. Para o Mezanino, os valores são de R$ 100,00; para a Plateia Alta, custam R$ 130,00; para a Plateia Baixa, R$ 160,00; e, para o Camarote, R$ 180,00.

Para São Paulo, há um maior número de opções. Os valores para cada um dos locais são os seguintes: Balcão Nobre (R$ 160,00); Frisa 1º andar (R$ 180,00); Frisa 2º andar (R$ 140,00); Frisa 3º andar (R$ 60,00); Plateia nas Filas O e W (R$ 240,00); Camarote (R$ 250,00); Plateia nas Filas A e N (R$ 260,00). Clientes Bradesco têm 25% de desconto na compra de até 4 ingressos. Usuário dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, possui 25% de desconto na compra de até 2 ingressos por titular do cartão na bilheteria do teatro.