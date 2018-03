Richie Sambora diz que Bon Jovi voltará ao Brasil em 2013

do blog Roque Reverso

A organização do Rock in Rio confirmou a data da apresentação do Muse no festival. O grupo inglês fará seu show no dia 14 de setembro, no Palco Mundo.

O nome da banda já havia sido anunciado no começo de novembro, no mesmo dia no qual o Alice in Chains também havia sido definido como participante do festival na capital fluminense. A diferença é que só a banda de Seattle já tinha uma data determinada para tocar, no dia 19 de setembro, o mesmo do Metallica e do Sepultura com o Tambours Du Bronx.

O Rock in Rio 2013 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do ano que vem. Por enquanto, há ainda poucos nomes confirmados. Além do Metallica, as maiores atrações até o momento são os de Bruce Springsteen & The E Street Band e do Iron Maiden, que serão os headliners de suas respectivas datas: os dias 15 e 22 de setembro de 2013.

O cantor norte-americano Ben Harper também foi confirmado no dia 29 de outubro como atração do Palco Sunset, espaço conhecido por promover encontros inusitados. Ele tocará no dia 20 de setembro de 2013 ao lado de um convidado, que será anunciado em breve.

A venda normal de ingressos para o público em geral começará em abril do ano que vem. A organização prevê um limite de 85 mil pessoas por noite, diferente da edição de 2011, quando havia um total de 100 mil pessoas por data. Os ingressos custarão R$ 260 (inteira) e R$130 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de conveniência. No dia 30 de outubro, houve uma pré-venda de 80 mil Rock in Rio Cards, cartões que garantem a entrada para a edição de 2013 do festival no Brasil. Eles se esgotaram em 52 minutos de venda.

O Muse tem 16 anos de estrada, com influências diversas como rock alternativo, clássico e eletrônico. O álbum mais recente do grupo, “The 2nd Law”, lançado em outubro de 2012, está em primeiro lugar nas paradas de 20 países. A banda está atualmente em turnê pela Europa com sua mais nova produção