Ribeirão Preto contra o rock: adolescentes proibidos de ir a show

Marcelo Moreira

Uma briga ocorre entre duas pessoas em um estádio de futebol – ou entre dois grupos de torcedores rivais. Para evitar a repetição, cancela-se a partida ou pior, proibe-se a disputa de campeonatos de futebol. Uma situação impensável como essa é parecida com o que está acontecendo em Ribeirão Preto, em uma atitude que perfeitamente pode ser confundida com uma perseguição ao rock e aos roqueiros.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma decisão surpreendente e inacreditável, manteve decisão da Justiça de Ribeirão Preto de vetar a presença de menores de 18 anos em um festival de música chamado João rock, tradicional na cidade. A proibição vale MESMO que os menores estejam acompanhados por seus pais!

E é bom frisar: tal absurdo está acontecendo em RIBEIRÃO PRETO, cidade rica e importante do rico Estado de São Paulo, e não em algum rincão do interior do Brasil, onde infelizmente são frequentes casos semelhantes – e revoltantes.

A decisão original da proibição foi tomada em 2009. Vale só para o João Rock, e não para outros eventos com presença de menores na cidade. A sentença da Justiça local atendeu a uma ação impetrada pelo Ministério Público estadual, que teria recebido denúncias de que teria havido flagrante de adolescentes consumindo álcool e até de um menor com cocaína. Em 2008, houve acidente com a estrutura do palco do João Rock.

No ano passado, apesar de a Vara da Infância e da Juventude ter proibido o acesso dos adolescentes, uma liminar do Tribunal de Justiça obtida pela organização às vésperas do evento permitiu que eles entrassem no festival, desde que acompanhados dos pais.

Agora, analisando o mérito da questão, o mesmo tribunal manteve a decisão original da Justiça de Ribeirão Preto, lamentavelmente. A pena prevista pelo TJ é de multa de R$ 10 mil por adolescente flagrado no evento ou por infração.

Alguns advogados especialistas em direito cível acreditam que, dependendo da argumentação, é possível questionar a constitucionalidade da decsião, pois poderia, em tese, ferir a liberdade de expressão e de ir e o direito de ir e vir dos cidadãos.

Mesmo lembrando que artigos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) teoricamente respaldam os argumentos de que os menores de idade não podem “ficar expostos a situações de risco”, ainda assim alguns dos consultados admitem que é possível encontrar exageros tanto do Ministério Público quanto do próprio TJ-SP, pois a sentença parte de casos isolados para proibir a presença uma parcela expressiva dos espectadores de ir ao festival.

No texto da sentença do TJ-SP – com acento conservador, o que pode dar margem a intepretações preconceitusoas -, o relator Martins Pinto afirma que, “embora seja chamado de um evento para o público juvenil, considera-se totalmente inapropriado se voltado a crianças e adolescentes”.

Entre as razões estão a suposta “veiculação de bebidas alcoólicas sem qualquer restrição e idade e autuações por uso de entorpecentes no evento”. Todos esses elementos somados, diz o texto, “levam a crer a possível existência de riscos de graves incidentes”. Ou seja, porque um adolescente bebeu ou usou drogas todos pagam por isso?

E a pergunta óbvia vem em seguida: e como ficam então festivais e shows de pagode, sertanejo, axé, hip hop e qualquer outro evento cujos menores de idade também ficam expostos a bebidas e eventualmente a drogas? Então é razoável supor que nos espetáculos de outros gêneros musicais menores de idade não bebem e eventualmente não usam drogas?

Ou será que na terra do café e da elite rural rica é proibido mexer com qualquer coisa ligada ao execrável gênero sertanejo? E o mais incrível é que os diligentes promotores públicos de Ribeirão Preto não se preocuparam em igualar a cidade a qualquer fim do mundo do interior de Rondônia, Pará, Minas Gerais e até mesmo Paraná, onde comportamentos obscurantistas semelhantes já foram narados aqui neste Combate Rock.

Podemos concluir então que a rica cidade paulista é tão atrasada e retrógrada quanto a cidade do menino Erick, no interior do Paraná, cujos habitantes perseguem roqueiros e pessoas “diferentes” – leia mais clicando aqui, no texto “Discriminação e perseguição a roqueiros em pleno século XXI”.

E o João Rock não é um festivalzinho de rock com bandinhas desconhecidas. É realizado desde 2002, já recebeu atrações internacionais e teve patrocínio de empresas como Ambev. É um dos mais importantes eventos musicais do interior de São Paulo. A maioria dos artistas é da área de pop rock nacional.

Essa decisão judicial abre um precedente perigoso demais. Pela tese da Justiça de Ribeirão Preto e do TJ-SP, nenhum adolescente poderá frequentar nenhum tipo de show de rock ou festival, nem mesmo um inocente festival musical no colégio! Sem falar que a Justiça paulista acaba de determinar que todo pai de roqueiro é incapaz de tomar conta de seus filhos fora de casa e em eventos culturais.

As medidas judiciais restritivas impostas pela Justiça ao João Rock são tristes porque colocam sob suspeita um evento importante e rotulam um gênero e seus apreciadores. Eventos semelhantes na cidade estão livres da mão pesada dos promotores e juízes.

A ineficiência do aparelho de segurança e de fiscalização do Estado tem reflexo direto na vida e nos direitos dos cidadãos. Lembra muito a famosa lei Cidade Limpa, da cidade de São Paulo, patrocinada pelo então prefeito José Sera (PSDB) e levada a cabo por seu sucessor, Gilberto Kassab (ex-DEM, hoje PSD): por falta de capacidade e competência de fiscalizar direito outdoors, luminosos e placas com nomes de estabelecimentos, decidiu-se criar uma lei das mais restritivas e coercitivas. Já que não consigo fiscalizar, proíbo tudo. Infelizmente a decisão da Justiça paulista dá impressão de ter optado pelo caminho mais fácil.