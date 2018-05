Revigorado, Joe Cocker volta com disco de inéditas

Emanuel Bomfim

Vítima da própria reputação de imortalizar músicas de outros artistas, o veterano e habilidoso cantor volta à cena apostando em repertório original, sem clássicos e sem Beatles por perto. O incômodo com os covers pouco deveria afetar a sólida carreira do britânico de voz rouca. Mesmo assim, ele faz questão de provar seu valor artístico em Hard Knocks. Como se precisasse…

O peso de sua interpretação continua a fazer a diferença, elevando cada tema, dos mais simples aos mais endiabrados, para um clima de celebração. Joe Cocker tem uma incrível capacidade de transformar melodias triviais em hinos. Para chegar a este pop brilhante, ele incorpora o espírito soul.

“Eu tenho marcas e hematomas para provar isso”, canta na faixa-título, um blues soul arrasa-quarteirão. O clima funky se amplia em Get On, como se tivesse saído de algum disco do Prince. Nas baladas, porém, muitas vezes falta emoção e sobra tédio, talvez pelo desgaste da própria fórmula. Mas nada que tire a autoridade de um ícone da música disposto a fugir das próprias armadilhas