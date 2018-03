Reveladas novas datas da turnê de Roger Waters no Brasil

Luciano Bornorema – erritório Eldorado

Dia 25 de março em Porto Alegre, no Beira Rio, 29 no Rio de Janeiro, no Engenhão e dia 31 e 1 de abril em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Essas são as novas datas de Roger Waters no Brasil de acordo com a produtora Time for Fun.



Waters é considerado um dos maiores nomes do rock. (Divulgação)

Devido as oito apresentações que o ex-Pink Floyd fará na Agentina, em Buenos Aires, as datas dos shows de Roger Waters no país haviam sido alteradas e ainda não haviam sido reveladas. Detalhes de vendas e valores de ingressos serão divulgados nos próximos dias.

Roger Waters volta ao Brasil com a turnê The wall – clássico álbum do Pink Floyd. O cenário utilizado nas performances tem custo estimado em mais US$ 15 milhões, e conta com um muro de 70 metros de largura por 11 de altura no palco.

Em entrevista à Associated Press em abril de 2010, Roger Waters deu a entender que The Wall será a última turnê de sua carreira.