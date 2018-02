Revelada atriz que viverá Janis Joplin nos cinemas

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Nina Arianda vai viver a roqueira Janis Joplin nas telonas. A atriz fez uma participação em Meia-noite em Paris. A cantora Pink e a atriz Zoey Deschanel – vocalista da dupla She & Him – foram cotadas para encarnar Joplin no filme.

Ainda sem nome definido e previsto para começar a rodar em 2013, o produtor do filme, Peter Newman que trabalha no projeto há 12 anos aprovou a escolha. “Nunca vi em toda a minha vida uma atriz que entrasse no palco e conseguisse mostrar a dualidade entre a fragilidade e a sexualidade de Janis”, destacou em entrevista ao NME.

A obra

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cinebiografia será baseada em dois livros sobre Janis Joplin. Um deles é Love, Janis, coleção de cartas escritas pela cantora reunida por sua irmã, Laura Joplin. O outro é Piece Of My Heart, do jornalista David Dalton.

A atriz Nina Arianda 0- AP