Reunião do Pink Floyd está próxima de acontecer, diz jornal

O Pink Floyd está muito perto de uma possível volta. O retorno entre os integrantes remanescentes da banda britânica deve acontecer na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em julho deste ano.

Mario Anzuoni/Reuters Waters virá ao Brasil com a turnê ‘The Wall’

As informações foram divulgadas pelo jornal Daily Express.

A última vez que o grupo esteve oficialmente junto foi no Live 8, em 2005.

A ocasião ficou marcada como a última apresentação do tecladista do grupo, Richard Wright, morto em 2008.

Ainda de acordo com o tabloide britânico, o conjunto liderado pelo baixista Roger Waters pode dividir o palco com o ex-beatle Paul McCartney na cerimônia.

“Sempre ficou claro para todos os membros da banda que só alguma coisa muito especial poderia fazer com que o Pink Floyd voltasse a tocar junto e, de fato, não existe nada mais grandioso que as Olimpíadas”, teria dito uma das fontes do Daily Express, que não quis se identificar.

A ideia de uma reunião, no entanto, pode esbarrar na vontade do guitarrista e vocalista David Gilmour.

Apesar de ter tocados com Waters na turnê The Wall, em 2011, Gilmour nega veementemente qualquer contato com os ex-colegas de banda.