Red Hot Chili Peppers vai lançar EP de covers em maio

Para celebrar a homenagem que recebeu no Hall da Fama do Rock no último fim de semana, o Red Hot Chili Peppers anunciou que lançará no dia 1º de maio um novo EP, apenas de covers. No total, o trabalho contará com seis músicas. Todas as faixas fazem referência a outras bandas que já tinham sido homenageadas no prêmio.

Iggy & the Stooges (‘Search & Destroy’), Neil Young (‘Everybody Knows This Is Nowhere’), David Bowie (‘Suffragette City’), Beach Boys (‘I Get Around’) e Dion and the Belmonts (‘A Teenager In Love’) e Ramones (‘Havana Affair’).