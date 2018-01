Red Hot Chili Peppers lançará em novembro edição limitada de vinil duplo com sobras de álbum

do blog Roque Reverso

O Red Hot Chili Peppers lançará no dia 29 de novembro um disco duplo em vinil que contará com sobras do seu mais recente álbum, “I’m With You”, de 2011. “I’m Beside You” é o nome desta compilação especial, que trará 17 músicas não aproveitadas.

A tiragem do LP duplo será limitada e chegará em lojas independentes de discos na Black Friday, data criada pelo varejo nos Estados Unidos para nomear ação de vendas anual, que acontece sempre na 4ª sexta-feira de novembro após o feriado de Ação de Graças.

No caso desta compilação do Red Hot, ela também faz parte de uma leva do Record Store Day, evento criado para celebrar a existência e, acima de tudo, a sobrevivência das lojas de discos independentes.

Quem acompanha o Roque Reverso já conhece algumas das músicas deste disco especial da banda. Desde 2012, o grupo vinha com um projeto que consistia no lançamento de 9 pares de singles que foram disponibilizados gradualmente até o início de 2013, via formato digital e também em compactos de vinil de 7 polegadas.

O Red Hot vem ao Brasil ainda este ano para shows. Aproveitando a leva de vários eventos que vem acontecendo no País, a banda tocará no Circuito Banco do Brasil, festival itinerante que acontecerá de outubro a dezembro em seis capitais do Brasil: Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

Na capital paulista, o grupo não foi escalado para o evento, mas os produtores não deixaram passar essa oportunidade e reservaram uma data em novembro para um show único da banda, com abertura do Yeah Yeah Yeahs.

Ouça duas das músicas que estarão no lançamento: